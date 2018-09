Shadow of the Tomb Raider: la Modalità Foto in azione in un nuovo trailer

Nella notte, Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider, capitolo conclusivo della trilogia sulle origini di Lara Croft in arrivo la prossima settimana.

Il filmato, che non a caso si intitola "Vibrant Locations", comincia fornendo una panoramica delle evocative ambientazioni. Dalla giungla peruviana alle rovine dell'antica civiltà Maya, passando per le profondità acquatiche e la città di Paititi, che fungerà da hub. Dopodiché, il trailer prosegue dandoci un assaggio della Modalità Foto e di tutti i settaggi su cui i giocatori potranno intervenire: angolo di visuale, profondità di cambio, luminosità, contrasto, filtri, cornici e persino l'espressione di Lara Croft. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre. L'appuntamento con la recensione, curata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, è invece fissato per domani 10 settembre alle 15:00. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Shadow of the Tomb Raider oppure di guardare il riassunto delle precedenti avventure di Lara.