Shadow of the Tomb Raider: nessuna conferma sull'edizione per Nintendo Switch

L'esistenza di Shadow of the Tomb Raider è trapelata nella giornata insieme ad un teaser trailer "leakato" in anticipo sui tempi. Secondo quanto riportato, il gioco uscirà a settembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre non c'è traccia di una versione Switch.

Il sito ufficiale di Tomb Raider riportata la data di uscita (14 settembre 2018) e le piattaforme supportate, nello specifico PC, Xbox One e PlayStation 4, nessun riferimento invece a Nintendo Switch, nonostante in passato Square-Enix, Eidos Montreal e Crystal Dynamics abbiano più volte dichiarato di voler portare le avventure di Lara Croft su Switch, se mai ce ne fosse stata la possibilità.

Questo in ogni caso non vuol dire che Shadow of the Tomb Raider non uscirà su Switch, non è escluso che l'annuncio di questa versione possa avvenire in un secondo momento rispetto alle altre, magari nel corso di un Nintendo Direct in onda in primavera o durante l'estate.

L'annuncio di Shadow of the Tomb Raider è atteso per oggi pomeriggio alle 15:00 mentre i dettagli sulle versioni disponibili e sui preordini arriveranno il 27 aprile. Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più sul nuovo gioco di Lara Croft.