Shadow of the Tomb Raider: niente pistole doppie per Lara, conferma il game director

Dopo aver condiviso nei giorni scorsi diverse informazioni sui puzzle e sulle location di Shadow of the Tomb Raider, Eidos Montreal ci rivela che in questo capitolo Lara Croft non tornerà a impugnare le sue iconiche pistole doppie.

"No, non lo vogliamo. Per noi, questo è il suo momento decisivo. Non le faremo indossare pantaloncini corti e bikini, e non le daremo le pistole doppie; il gioco non è questo. [...] Le pistole doppie sono iconiche. Non so per i titoli futuri, ma per questa trilogia l'arco è e resterà la sua arma distintiva", ha affermato il game director Dan Bisson in una recente intervista ai microfoni di Xbox Official Magazine. Cosa ne pensate di questa decisione? Condividete la volontà dello sviluppatore di "mantenersi a distanza" dalla vecchia Lara, continuando a seguire il sentiero tracciato dai primi due capitoli della nuova saga a opera di Crystal Dynamics?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 14 settembre 2018, nelle edizioni Standard, Croft e Ultimate. Square-Enix ha recentemente confermato che mostrerà per la prima volta il gameplay del gioco nel corso dell'E3 di Los Angeles, che quest'anno si terrà dal 12 al 14 giugno.