Shadow of the Tomb Raider non girerà a 4K/60 fps su Xbox One X

In una recente intervista, David Anfossi di Eidos Montreal ha assicurato che Shadow of the Tomb Raider girerà a 4K e 60 fps su Xbox One X, in realtà le cose non stanno però esattamente così, come chiarito da Square-Enix in una nota inviata a Windows Central.

Una distrazione in fase di comunicazione ha causato il malinteso, che viene ora chiarito dal publisher: "Shadow of the Tomb Raider per Xbox One X prevederà varie modalità di visualizzazione su Xbox One X ma nessuna di queste prevede 4K e 60 fps in contemporanea. Due le modalità a disposizione, ovvero 4K e 30 fps e Alta Risoluzione a 1080p e 60 fps, in entrambi i casi saranno presenti migliorie grafiche come il supporto l'HDR, rendering migliorato, filtri anisotropici avanzate, fogliame con movimento dinamico e altro ancora."

Ricapitolando, dunque la nuova avventura di Lara girerà a 4K/30 fps o 1080p/60 fps con effetti avanzati ma in nessun caso sarà possibile far girare Shadow of the Tomb Raider a 4K/60 fps su Xbox One X. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 14 settembre 2018 su PC, PS4 e Xbox One, il primo video gameplay sarà mostrato all'E3 di Los Angeles, già pronto anche il piano di pubblicazione dei DLC che prevede sette contenuti aggiuntivi pubblicati su base mensile da ottobre 2018 ad aprile 2019.