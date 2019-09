Shadow of the Tomb Raider è la nuova offerta della settimana su PS Store

Cosa c'è di meglio della sensazione di acquistare un nuovo videogioco per un gamer? Sicuramente il fatto di acquistarlo a prezzo scontato. Ed ecco che il PlayStation Store è pronto a soddisfare questa nostra voglia proponendo un'offerta davvero interessante.

Se non avete ancora provato l'ultima avventura di Lara Croft, probabilmente è il momento migliore per farlo. Il perché è presto detto: Shadow of the Tomb Raider è l'offerta della settimana sul PlayStation Store, dove è proposto con uno sconto del 70%. Significa che potete portarvelo a casa con 20.99 euro.

Anche la Croft Edition, ossia quella completa di Season Pass ed alcuni extra, si trova in offerta, ed ora costa solamente 29.99 euro. Un bel risparmio rispetto ai 99.99 del prezzo pieno.

Nonostante ci sia ancora un po' di mistero attorno all'ottavo DLC di Shadow of the Tomb Raider, del quale si sono un po' perse le tracce, ci sono comunque tantissimi contenuti extra da giocare oltre al titolo in sé e per sé, per cui se decideste di approfittare dell'iniziativa, vi aspetta un banchetto piuttosto corposo organizzato da Eidos Montreal e Square-Enix.

Per approfondire ulteriormente vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider. Che ne pensate dell'offerta? Ne approfitterete?