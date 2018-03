Shadow of the Tomb Raider: nuovi dettagli emergono dal primo teaser

IGN USA ha comunque voluto analizzare il video alla ricerca di nuovi dettagli, scoprendo che anche in questo capitolo Lara manterrà il suo equipaggiamento classico composto da arco, frecce e piccone da scalata. Tra i nemici vengono identificati gli agenti di un gruppo di polizia non ancora noto, rappresentati da un logo formato da una croce di colore giallo con una spada all'interno.

Dal teaser emerge anche la presenza di sezioni stealth mentre per quanto riguarda l'ambientazione si punta sui Maya, sebbene la parte finale del teaser possa essere geograficamente ambientata in molti luoghi, persino in una città perduta immaginaria.

Non ci resta che attendere il trailer del 27 aprile per saperne di più, Shadow of the Tomb Raider uscirà il 14 settembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nessuna conferma invece riguardo il lancio del gioco su Nintendo Switch.