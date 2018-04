Shadow of the Tomb Raider: nuovi dettagli sul gioco e sulla longevità

Dopo il reveal ufficiale di Square Enix, gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider sono tornati a parlare del gioco durante un panel ospitato al Tribeca Film Festival. Scopriamo insieme tutte le nuove informazioni svelate sul titolo.

Come segnalato da DualShockers, durante il panel sono emersi i seguenti dettagli:

Lara combatterà per non trasformarsi nel nemico che odia. Farà molti errori, e in questo caso l'eroe potrebbe trasformarsi a sua volta in una minaccia.

Gli sviluppatori vogliono trattare il tema della crescita. Questo non si rifletterà solo sull'arco narrativo di Lara, ma anche sul gameplay stesso. Le tombe, per esempio, saranno ancora più profonde e terrificanti.

Lara passerà dall'essere la preda a diventare la cacciatrice. Diventerà tutt'uno con la giungla, evolvendo le proprie tecniche di combattimento.

Ci sarà molto più stealth nel gioco, trasmettendo l'idea di una Lara più esperta e intelligente. Potremo usare l'ambiente e le ombre a nostro vantaggio.

Ambientare il gioco nella giungla è stata una scelta oculata e consapevole. Dal momento che Lara è diventata più esperta e sicura di se, c'era bisogno di un'ambientazione ancora più estrema e selvaggia per metterla in pericolo.

L'antagonista, il dottor Dominguez, è il capo di Trinity. Ulteriori informazioni sulle sue motivazioni verranno svelate in seguito, forse all'E3.

L'esplorazione a mondo aperto abbonderà, e in più si potranno incontrare molti personaggi durante il cammino. Il gameplay e lo storytelling non saranno sempre lineari.

Lara sarà in grado di fare cose che prima non erano alla sua portata. Ci sono nuove meccaniche come il wall running che cambiano l'esperienza di gioco, spingendo a provare nuovi approcci. Il level design aprirà a un gameplay più verticale con la presenza di puzzle che richiedono l'utilizzo del rampino.

Si potrà nuotare sott'acqua, fino a raggiungere i fondali marini dove sono custoditi oggetti speciali e segreti nascosti.

Parlando invece della longevità, un utente di ResetEra ha riportato alcune informazioni provenienti da un magazine spagnolo, riferendo che la longevità del gioco dovrebbe attestarsi sulle 13-15 ore senza considerare le missioni secondarie.

Nell'attesa che Shadow of the Tomb Raider faccia il suo debutto su PS4, Xbox One e PC il 14 settembre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima del titolo curata da Francesco Fossetti.