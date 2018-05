Shadow of the Tomb Raider: il nuovo filmato mostra l'evoluzione di Lara Croft nella serie

Nella giornata di oggi, Square-Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo filmato dietro le quinte dedicato a Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della serie reboot dedicata a Lara Croft.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, fa da riepilogo dei precedenti capitoli e quindi da preambolo per l'imminente sequel. Una buona occasione, dunque, per ripercorrere gli eventi che hanno segnato Lara Croft, e che l'hanno portata ad essere la donna determinata che è ormai diventata in Shadow of the Tomb Raider. Dopo aver rubato un antico relitto, in questo nuovo episodio Lara si ritroverà a dover fermare un'apocalisse Maya, scatenatasi proprio a causa del suo furto. Nel corso del tempo, la nostra protagonista imparerà a conoscere il nuovo ambiente in cui si ritroverà ad operare, ed imparerà a sfruttare ogni possibilità a sua disposizione sia in combattimento aperto che negli attacchi furtivi.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 settembre. Square-Enix ha confermato che mostrerà per la prima volta il gameplay del gioco all'E3 2018 di Los Angeles, occasione che il publisher sfrutterà per tenere una conferenza in grande stile. Recentemente, Eidos ha inoltre dichiarato che il budget del gioco ammonta a circa 75-100 milioni di dollari, esclusi i 35 milioni stanziati per il marketing.