Shadow of the Tomb Raider: nuovo spot TV e trailer dedicato alle insidie delle tombe Maya

Nella giornata di oggi Eidos Montreal e Square-Enix hanno pubblicato su Youtube due nuovi filmati dedicati a Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo della serie ambientato in America del Sud in arrivo nel mese di settembre.

Il primo filmato (che trovate in apertura) è il nuovo spot televisivo del gioco che ci offre un assaggio della trama dandoci allo stesso tempo la possibilità di osservare alcuni spettacolari spezzoni di gameplay. In calce alla notizia, invece, trovate un breve trailer interamente dedicato alle tombe Maya che potremo esplorare nel corso dell'avventura, e alle numerose insidie e trappole che si celano all'interno di esse.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 su Playstation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC in tre differenti edizioni: Standard, Croft e Ultimate. Se volete farvi un'idea delle meccaniche che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie, sulle nostre pagine trovate alcuni video di approfondimento incentrati sulle armi a disposizione di Lara, sulle sezioni stealth, e sulle strategie di combattimento. In alternativa, potete leggere la nostra corposa anteprima a cura di Alessandro Bruni, che recentemente ha potuto provare con mano il gioco.