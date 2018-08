Shadow of the Tomb Raider: il nuovo trailer è dedicato alle meccaniche survival

Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider, mostrando gli aspetti survival della nuova avventura di Lara Croft. I giocatori saranno incoraggiati a sfruttare con intelligenza tutte le risorse a loro disposizione.

Dopo il trailer dedicato ai nemici di Lara Croft, Eidos Montreal mostra le principali meccaniche survival con un nuovo filmato, invitando i giocatori a sfruttare nel modo più intelligente le risorse che avremo a disposizione nella nuova avventura.

Per sopravvivere nella giungla potremo migliorare le abilità di Lara, creare munizioni speciali per le nostre armi e ottenere oggetti utili da usare a nostro vantaggio. Tutto questo senza dimenticare la possibilità di adottare approcci stealth, in modo da non attirare l'attenzione dei nemici e da risparmiare le nostre munizioni.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.