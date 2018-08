Shadow of the Tomb Raider: il nuovo trailer mostra le abilità acrobatiche di Lara Croft

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Shadow of the Tomb Raider, terzo ed ultimo capitolo della saga reboot in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 settembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, mette questa volta in luce le abilità acrobatiche di Lara Croft. La nostra esploratrice si troverà di volta in volta ad affrontare pericoli e trappole sempre più impegnative situate all'interno delle caverne che visiteremo durante il corso dell'avventura. Sarà fondamentale, naturalmente, fare utilizzo di tutti gli strumenti di cui l'eroina potrà disporre per poter superare gli ostacoli.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider uscirà su PC (confermato il supporto al Ray Tracing di NVIDIA), PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Microsoft ha annunciato un bundle con Xbox One X ed il gioco sviluppato da Eidos Montreal. Per un approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.