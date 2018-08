Shadow of the Tomb Raider: il nuovo trailer mostra l'arsenale in dotazione

Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider, mostrando l'arsenale e le armi a disposizione di Lara Croft nella nuova avventura. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il filmato mostra una panoramica sulle armi e sull'arsenale a disposizione di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider: possiamo vedere in azione l'arco (con la possibilità di scagliare le doppie frecce e la freccia infuocata), la pistola, il fucile d'assalto, il fucile a pompa e il coltello negli scontri ravvicinati.

Come ribadito più volte dagli sviluppatori, Shadow of the Tomb Raider permetterà un grado di libertà ancora maggiore negli approcci alle missioni, consentendo di affrontare i nemici a viso aperto, dalla distanza oppure con metodi furtivi.

A tal proposito, Square Enix aveva già pubblicato un trailer sulle diverse strategie di combattimento e sulle fasi stealth, mostrando la varietà di situazioni che il gioco proporrà agli utenti. Parlando del grado di sfida, inoltre, abbiamo appreso che i giocatori saranno in grado di regolare individualmente il livello di difficoltà per i combattimenti, i puzzle e le fasi esplorative.

Sapevate che Eidos Montreal ha confermato anche la presenza del New Game Plus? Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.