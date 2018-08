Shadow of the Tomb Raider: il nuovo trailer mostra i nemici di Lara Croft

Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider, mostrando le differenti tipologie di nemici che saremo chiamati ad affrontare nella nuova avventura di Lara Croft. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dalle unità speciali di Trinity alle tribù locali, passando per i predatori della giungla e gli animali acquatici più letali. In Shadow of the Tomb Raider dovremo affrontare numerose minacce esterne, facendoci strada tra i nemici più disparati che avremo modo di incontrare nel corso dell'avventura.

Come promesso dagli sviluppatori, i giocatori potranno contare su un'ampia varietà di approcci per completare le missioni e per fronteggiare i nemici, optando per le azioni stealth, il combattimento ravvicinato o per gli scontri dalla distanza. Questo sarà possibile grazie a un level design ancora più aperto e alla presenza di numerose armi e strumenti a disposizione per personalizzare il proprio stile di gioco.

A tal proposito, è stato già confermato che Shadow of the Tomb Raider includerà il New Game Plus: una volta terminato il gioco, infatti, saremo in grado di iniziare una nuova partita che manterrà tutte le abilità acquisite, tutte le armi, tutti gli equipaggiamenti e tutti gli upgrade acquisiti nel corso dell'avventura.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre su PS4, Xbox One e PC.