Shadow of the Tomb Raider: il nuovo trailer riassume gli episodi precedenti

Manca esattamente una settimana al lancio di Shadow of the Tomb Raider e Square-Enix approfitta dell'occasione per pubblicare un lungo trailer, un video della durata di 12 minuti che riassume gli avvenimenti precedenti i fatti narrati nel gioco.

Un comodo riassunto che ci permette di fare mente locale su quanto accaduto in Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider (2015), primo e secondo episodio della trilogia reboot delle avventure di Lara Croft, destinata a concludersi in Shadow of the Tomb Raider. Il filmato ovviamente contiene enormi spoiler sulla trama dei due giochi precedenti, dunque vi invitiamo a non guardare il video se non avete ancora portato a termine i titoli citati.

La recensione di Shadow of the Tomb Raider sarà online lunedì 10 settembre alle 15:00 mentre il gioco arriverà nei negozi il 14 settembre nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.