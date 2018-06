Shadow of the Tomb Raider: un nuovo video mostra l'interfaccia utente e la mappa

Quest'oggi Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video della serie Meet the Team, che ci permette di fare la conoscenza di David Boileau che ricopre il ruolo di UI Lead.

Nel filmato, che potete guardare in cima a questa notizia, Boileu parla dell'interfaccia utente, che è stata realizzata tenendo conto della natura cinematografica dell'esperienza. Il team ha lavorato con l'obiettivo di renderla il meno invasiva possibile, al fine di salvaguardare l'immedesimazione dei giocatori. La cosa interessante del video è che, oltre a mostrare alcuni sprazzi dell'UI e dei menu di gioco, ad un certo punto si focalizza anche sulla mappa di una delle location che Lara sarà chiamata ad esplorare (un'isola).

Ulteriori dettagli sul gioco verranno svelati all'E3 2018, nell'ambito della conferenza che Square Enix terrà alle ore 19:00 di lunedì 11 giugno. Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre nelle edizioni Standard, Croft e Ultimate. In uno degli ultimi video della serie Meet the Team, il gameplay director Daniel Drapeau ha invece parlato della fasi esplorative, uno dei punti cardine dell'intera produzione.