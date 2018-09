Shadow of the Tomb Raider: NVIDIA pubblica i nuovi driver Game Ready

NVIDIA ha pubblicato oggi i nuovi driver game ready per Shadow of the Tomb Raider, che aggiungono al titolo il supporto ad Ansel e Highlights.

In aggiunta, garantiscono le migliori esperienze di gioco con Assetto Corsa Competizione, Call of Duty: Black Ops 4 Blackout open beta, Dying Light: Bad Blood e Insurgency Sandstorm.

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono, infatti, sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.

Maggiori dettagli sono disponibili sul blog di NVIDIA, mentre i driver possono essere scaricati a questo indirizzo