Shadow of the Tomb Raider: le prime immagini del gioco compaiono su Amazon

Continuano i leak su Shadow of the Tomb Raider: nelle scorse ore sono trapelate le edizioni disponibili e l'artwork di copertina, questa mattina invece Amazon USA ha pubblicato i primi screenshot del gioco.

Le immagini sono state pubblicate inizialmente su Amazon.com e poi rimosse, gli screenshot sono stati però ricondivisi dall'insider Wario64 sul suo profilo Twitter e sul forum di ResetERA. Gli scatti permettono di dare un primo sguardo ad alcune delle ambientazioni, ai personaggi, alle armi e in generale al comparto tecnico della produzione.

Shadow of the Tomb Raider è sviluppato da Eidos Montreal e sarà disponibile dal 14 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. In questa nuova avventura, Lara Croft dovrà fermare un'apocalisse Maya, come rivelato nella sinossi ufficiale pubblicata da Square-Enix.

Per la giornata odierna è previsto il reveal ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, nelle prossime ore Square-Enix dovrebbe pubblicare il primo trailer e nuovi dettagli sull'avventura di Lara Croft, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.