Shadow of the Tomb Raider: primo teaser del gioco, uscita confermata a settembre

I leak di ieri si sono rivelati corretti: come previsto, oggi alle 14:00ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Shadow of the Tomb Raider , nuovo episodio delle avventure di

Il teaser, oggetto di un leak nella tarda serata del 14 marzo, permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni, mostrando alcune brevissime sequenze in CGI. Il video conferma inoltre la data di uscita di Shadow of the Tomb Raider, il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 settembre 2018, mentre non c'è traccia di una versione per Nintendo Switch.

Square-Enix fa sapere che i dettagli sulle edizioni Limited, Collector's e sui bonus preorder saranno svelati il 27 aprile, insieme a nuovi dettagli sul gameplay e sulla trama di Shadow of the Tomb Raider. I giocatori possono visitare il sito TombRaider.com per avere un'opportunità di provare il gioco e incontrare gli sviluppatori a uno dei tre eventi di presentazione esclusivi.



Ricordiamo che in questi giorni l'archeologa inglese è protagonista anche nelle sale cinematografiche di tutto il mondo grazie al reboot di Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander.