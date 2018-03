E' emerso sul web negli ultimi minuti il primo brevissimo teaser trailer di Shadow of the Tomb Raider , atteso per giovedì 15 marzo alle 15:00, ora italiana. Ildura pochissimi secondi e mostra alcune sequenze in CGI tratte dal nuovo episodio della serie.

Secondo quanto riportato oggi pomeriggio da Kotaku, Shadow of the Tomb Raider segnerà la fine della storia delle origini di Lara Croft, nessun dettaglio è emerso sul gameplay e sembra che una presentazione completa del progetto sia attesa per il 27 aprile.

Shadow of the Tomb Raider uscirà il 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali previste per la giornata di domani.