Shadow of the Tomb Raider: il primo trailer trapela sul web in anticipo

Pochi minuti fa sono trapelate tramite Amazon le primissime immagini di Shadow of the Tomb Raider, adesso invece è stato diffuso, in anticipo sui tempi, il primo trailer ufficiale del gioco, caricato per errore sul Microsoft Store.

Come segnalato sul profilo Twitter WalkingCat, il trailer è stato pubblicato da Microsoft sul proprio store americano, potete vederlo seguendo il link presente nel Tweet che trovate in calce alla notizia. Nella giornata di ieri sono trapelate anche le varie edizioni disponibili di Shadow of the Tomb Raider, episodio finale della "nuova trilogia" che racconta le origini di Lara Croft, iniziata con Tomb Raider nel 2013 e proseguita poi nel 2015 con Rise of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider, sviluppato da Eidos Montreal, uscirà il 14 settembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il reveal ufficiale è previsto per la giornata di oggi, venerdì 27 aprile.