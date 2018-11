Shadow of the Tomb Raider: provalo gratis dal 6 dicembre

Square Enix ha annunciato che Shadow of the Tomb Raider avrà una versione di prova gratuita che permetterà a tutti di provare liberamente i primi episodi della nuova avventura di Lara Croft.

"Nella versione di prova di Shadow of the Tomb Raider hai accesso ai livelli iniziali dell'acclamato gioco di azione e avventura. Sblocca il gioco completo per mantenere i tuoi progressi e gli obiettivi!"

La versione di prova sarà scaricabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 6 dicembre, come evidenziato dal publisher i progressi ottenuti nella demo potranno essere mantenuti nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo.

Shadow of the Tomb Raider è stato lanciato lo scorso mese di settembre, malgrado l'accoglienza positiva della stampa le vendite non sembrano aver raggiunto le aspettative.