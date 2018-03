Shadow of the Tomb Raider: pubblicato un nuovo artwork ritraente Lara Croft

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo artwork dedicato a, nuovo capitolo della serie reboot sviluppata presso gli studi diufficialmente svelato solo poche settimane fa.

Tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in versione integrale in cima alla notizia, è possibile quindi dare uno sguardo alla Lara Croft di questa nuova avventura. La nostra protagonista si trova sul ramo di un albero, apparentemente in attesa di colpire. Fra gli equipaggiamenti che possiamo osservare, troviamo ancora una volta l'arco, una pistola e pugnali da combattimento corpo a corpo; mentre sullo sfondo è possibile ammirare l'eclissi solare che dona all'immagine un'atmosfera particolarmente suggestiva.

Lasciandovi alla visione delll'artwork, vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One (al momento non vi è alcuna conferma per un'eventuale edizione per Nintendo Switch) il 14 settembre 2018. Square-Enix ha annunciato che svelerà edizioni speciai, bonus pre-order e tante altre informazioni sul gioco il 27 aprile prossimo, quando si terrà un evento speciale. Intanto, il titolo è già disponibile per il pre-order su Amazon Italia in tutte le sue edizioni. A questo indirizzo potete dare uno sguardo al primo teaser trailer di presentazione.