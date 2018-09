Shadow of the Tomb Raider: la recensione sarà online lunedì 10 settembre!

L'arrivo del mese di settembre ha ufficialmente sancito l'inizio della stagione più calda dell'anno in termini di uscite. Nel giro di pochissime settimane arriveranno sugli scaffali fisici e digitali titoli incredibilmente attesi, tra i quali spicca anche Shadow of the Tomb Raider.

C'è molta curiosità intorno al terzo capitolo della trilogia delle origini di Lara, che a differenza degli altri due è stato sviluppato da Eidos Montreal. Il team di Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided e Thief ha raccolto l'eredità di Crystal Dynamics, che è ora impegnato sul progetto Avengers.

I ragazzi di Eidos Montreal si sono rivelati all'altezza delle aspettative? Riuscirà Shadow of the Tomb Raider a convincere i giocatori? Se siete curiosi di scoprirlo, l'appuntamento è fissato per le ore 15:00 di lunedì 10 settembre, giorno in cui verrà pubblicata la recensione del gioco sulle pagine di Everyeye.

Per il momento, non possiamo rivelarvi altro, poiché il titolo è sotto embargo. Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider pubblicato il 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, nelle edizioni Standard, Steelbook, Croft e Ultimate. Nei giorni scorsi sono anche stati rivelati i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.