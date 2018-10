Shadow of the Tomb Raider e Red Dead Redemption tra i nuovi Deals with Gold su Xbox Store

Su Xbox Store sono ora attivi i nuovi Deals with Gold, con tantissimi giochi per Xbox One e Xbox 360 in offerta speciale con promozioni esclusive per gli abbonati a Xbox LIVE Gold.

Giochi Xbox One Offerta

Tra i giochi Xbox One in offerta troviamo Child of Light, Shadow of the Tomb Raider, Tropico 5 e Unravel 2:

Black Mirror* Xbox One Game 80% DWG

Child of Light – Dark Pack Add-On 50% Spotlight

Child of Light – Light Pack Add-On 50% Spotlight

Child of Light – The Golem’s Plight Pack Add-On 50% Spotlight

Child of Light* Xbox One Game 70% DWG

Ninjin: Clash of Carrots* Xbox One Game 25% DWG

Quiplash* Xbox One Game 45% DWG

Rad Rodgers* Xbox One Game 30% DWG

Robocraft Infinity* Xbox One X Enhanced 60% DWG

Rogue Stormers* Xbox One Game 85% DWG

Shadow of the Tomb Raider – Croft Edition* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Shadow of the Tomb Raider – Digital Deluxe Edition* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Shadow of the Tomb Raider* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Shred It! * Xbox One Game 40% DWG

The Bridge Xbox One Game 70% Spotlight

The Shapeshifting Detective (pre-order) Xbox One Game 20% Spotlight

The Sun and Moon* Xbox One Game 70% DWG

Troll & I* Xbox One Game 70% DWG

Tropico 5 – Epic Meltdown Add-On 75% Spotlight

Tropico 5 – Espionage Add-On 75% Spotlight

Tropico 5 – Paradise Lost Add-On 75% Spotlight

Tropico 5 – Waterborne Add-On 75% Spotlight

Unravel Two* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Unravel Yarny Bundle* Xbox One X Enhanced 35% DWG

Vertical Drop Heroes HD* Xbox One Game 70% DWG

Iron Wings Xbox One Game 50% Spotlight

Letter Quest: Grimm’s Journey Remastered* Xbox One Game 70% DWG

Lichdom: Battlemage* Xbox One Game 70% DWG

Madden NFL 19* Xbox One X Enhanced 35% DWG

Madden NFL 19: Hall of Fame Edition* Xbox One X Enhanced 40% DWG

NBA Live 19* Xbox One X Enhanced 33% DWG

Sconti Giochi Xbox 360

Su Xbox 360, sconti sui classici SEGA come Fighting Vipers e Daytona USA, inoltre, promozioni anche su Red Dead Redemption e Mafia II:

Cyber Troopers Virtual On Oratorio Tangram* Backward Compatible 50% DWG

Daytona USA* Backward Compatible 50% DWG

Fighting Vipers* Backward Compatible 75% DWG

Mafia II* Backward Compatible 75% DWG

Red Dead Redemption* Backward Compatible 67% DWG

The Escapists* Games On Demand 75% DWG

Virtua Fighter 2* Backward Compatible 50% DWG

Worms 2 Armageddon* Arcade 75% DWG

Worms Revolution* Arcade 75% DWG

Worms* Arcade 75% DWG

Worms: Ultimate Mayhem*

Le offerte indicate sono valide fino al 16 ottobre, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in promozione unicamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold.