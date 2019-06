Shadow of the Tomb Raider in regalo acquistando una GPU Nvidia GTX Serie 10

La nuova promozione lanciata da Nvidia e Square Enix permette agli acquirenti di una scheda video GeForce GTX Serie 10 di scaricare gratuitamente la versione PC di Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo kolossal di Crystal Dynamics dedicato alla giovane Lara Croft che ha ormai superato le 4 milioni di copie vendute.

Come illustrato dagli stessi vertici di Nvidia attraverso le pagine del loro sito ufficiale, per poter ottenere gratuitamente una copia digitale di Shadow of the Tomb Raider è sufficiente installare la GPU scelta, effettuare il download dell'ultima versione del software GeForce Experience, registrare un account Nvidia (o effettuare l'accesso) e selezionare l'opzione "Redeem" attraverso le schede del menù.

La promozione, come avvenuto in passato con l'offerta di Nvidia dedicata ad Anthem e Battlefield 5, sarà a tempo limitato e coinvolgerà tutti coloro che acquisteranno una scheda grafica, un desktop gaming o un laptop equipaggiato con una GPU Nvidia GeForce GTX della Serie 10, ossia 1080 Ti, 1080, 1070 Ti, 1070 o 1060.

Per un ulteriore approfondimento sull'ultima avventura di Lara Croft firmata Crystal Dynamics, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider e uno speciale che ripercorre storia e leggende del popolo Maya.