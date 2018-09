Shadow of the Tomb Raider: rotto il Day One in Germania e Medio Oriente

Durante il weekend appena trascorso alcuni negozi indipendenti in Germania e Medio Oriente hanno rotto il Day One di Shadow of the Tomb Raider, iniziando a vendere il gioco con una settimana di anticipo rispetto alla data stabilita dal publisher (14 settembre).

Non è la prima volta che Square-Enix si trova ad avere a che fare con una simile situazione, nel 2016 Final Fantasy XV venne commercializzato da molti rivenditori con otto giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Shadow of the Tomb Raider uscirà ufficialmente venerdì 14 settembre con accesso anticipato al 12 settembre per coloro che hanno prenotato la Lara Croft Edition o la Deluxe Edition.

Da parte nostra, vi invitiamo a fare attenzione ad eventuali spoiler che potrebbero trapelare sui social network e su YouTube da parte dei giocatori che si stanno già cimentando con la nuova avventura di Lara Croft. Nessuna segnalazione per quanto riguarda la rottura del Day One in Italia, approfittiamo dell'occasione per ricordare che la recensione di Shadow of the Tomb Raider sarà online su Everyeye.it oggi pomeriggio alle 15:00, non mancate!