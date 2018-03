Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato domani, uscita prevista a settembre?

Il sito ufficiale di Tomb Raider si è aggiornato con un conto alla rovescia che terminerà giovedì 15 marzo alle 15.00, ora italiana. Secondo quanto riportato da Kotaku, domani Square-Enix annuncerà ufficialmente Shadow of the Tomb Raider , in arrivo a settembre.

Shadow of the Tomb Raider sarà annunciato in contemporanea con l'arrivo al cinema del nuovo film di Tomb Raider, secondo quanto riportato, il gioco sarà disponibile dal 14 settembre 2018 e giocando "scopriremo l'entusiasmante finale della storia delle origini di Lara Croft", questi i pochi dettagli riportati nel codice sorgente della pagina.

Continuando a indagare, Kotaku ha scoperto che i bonus preordine e le varie edizioni del gioco saranno svelati il 27 aprile mentre domani potremo vedere solamente un primo trailer. Non ci resta quindi che attendere giovedì 15 marzo per sapere i primi dettagli su Shadow of the Tomb Raider.