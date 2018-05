Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo più difficile della serie

Shadow of the Tomb Raider non si è ancora mostrato ai giocatori in un vero e proprio video gameplay, ma da quando è stato annunciato abbiamo avuto modo di apprendere tanti dettagli al riguardo.

Nel corso di un'intervista concessa al magazine EDGE, ad esempio, il game director Daniel Chayer-Bisson ha svelato che l'ultimo capitolo dell trilogia sarà anche il più difficile in assoluto: "Questo sarà il Tomb Raider più difficile di tutti. La Lara di quest'avventura ha molta più esperienza, sarà tutto più grande e più difficile. Anche il puzzle della prima tomba sarà arduo da risolvere. I checkpoint non saranno molto lontani dai punti in cui morirete, ma le continue morti vi spingeranno a fare di tutto per rimanere in vita".

Ha poi avuto modo di parlare dell'antagonista principale, le cui motivazioni saranno molto convincenti: "L'antagonista potrebbe essere il protagonista di una storia tutta sua. Le sue motivazioni sono convincenti tanto quanto quelle di Lara. I giocatori avranno molto da pensare al riguardo".

Cosa ne pensate di queste informazioni? Shadow of the Tomb Raider uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 settembre 2018 in tre differenti edizioni: Standard, Croft e Ultimate. Nei giorni scorsi è stato confermato il ritorno di un personaggio dei precedenti capitoli.