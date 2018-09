Shadow of the Tomb Raider è scontato su Amazon al Day One, ora in vendita a 49.99 euro!

Shadow of the Tomb Raider esce oggi nei negozi e Amazon Italia ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che aspettavano il ritorno di Lara Croft, scontando il gioco a 49.99 euro nel giorno del lancio!

Shadow of the Tomb Raider Standard Edition per PlayStation 4 e Xbox One è ora in vendita a 49.99 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio pari a 25 euro sul costo di listino.

Per saperne di più sull'avventura di Lara Croft vi rimandiamo alla recensione di Shadow of the Tomb Raider, premiato con un 8.3 dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli: "Lara Croft ritorna dopo tre anni in un’ultima, grande avventura, quella che avrebbe potuto consacrarla nell’olimpo dei capolavori di questa generazione, ma che forse manca il passo decisivo. L’impianto è lo stesso dei capitoli precedenti, quello di un action-adventure in terza persona solido, con l’accento posto sull’esplorazione e il combattimento stealth."