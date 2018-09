Shadow of the Tomb Raider: scoperto un finale alternativo senza la patch del day one

In tanti ormai avranno già terminato la propria esperienza con Shadow of the Tomb Raider, il capitolo finale della trilogia reboot dedicata alle avventure di Lara Croft. Tuttavia, è stato scoperto un finale alternativo del gioco, sbloccabile se si porta il gioco a compimento privi della patch del day one.

Una volta preso consapevolezza della situazione, Square-Enix ha voluto diffondere un messaggio pubblico, spiegando come l'inclusione del finale alternativo sia stato chiaramente non voluto.

"Durante il corso dello sviluppo di Shadow of the Tomb Raider, sono state esplorate molteplici scene post-credit. Sfortunatamente, una delle direzioni che erano state prese in considerazione, ma non scelta, è stata inclusa per sbaglio nel gioco. La patch del day one corregge questo problema, insieme a tanti altri miglioramenti. Come sempre, raccomandiamo ai nostri giocatori di installare la patch per godere della più completa e aggiornata esperienza".

In caso siate interessati a vedere il finale alternativo, vi rimandiamo al video che trovate in cima alla notizia. Naturalmente, vi sconsigliamo la visione in caso non abbiate ancora terminato il gioco.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Per tutti i dettagli aggiuntivi, vi rimandiamo alla nostra Recensione dell'action-adventure di Square-Enix ed Eidos Montreal.