Shadow of the Tomb Raider: seconda puntata della serie in compagnia di Francesco Fossetti

Quest'oggi il nostro Francesco Fossetti ha proseguito il suo viaggio in Shadow of the Tomb Raider nella nuova puntata della serie andata in onda sul canale Twitch.

Francesco ha ripreso esattamente da dove ci aveva lasciati l'ultima volta, quando un disservizio di Twitch, che non ha retto all'elevata affluenza generata dall'uscita della demo di FIFA 19, ci ha costretti a troncare la trasmissione sul più bello. La seconda puntata è andata in onda oggi 24 settembre e, se ve la siete persa, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura. Dal momento che Francesco sta giocando all'avventura principale, vi sconsigliamo di proseguire con la visione se non volete spoiler.

Vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima delle future dirette, così non rischierete di mancare.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi è stato scoperto un finale alternativo, visibile senza la day-one patch.