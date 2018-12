Shadow of the Tomb Raider: il secondo DLC, The Pillar, esce il 18 dicembre

Square Enix ed Eidos Montreal hanno annunciato che il secondo DLC di Shadow of the Tomb Raider, The Pillar, verrà pubblicato su tutte le piattaforme il prossimo 18 dicembre.

The Pillar è la seconda delle sette avventure aggiuntive previste dal Season Pass, disponibile all'acquisto al prezzo di 29,99 euro. La prima, The Forge, è stata resa disponibile lo scorso 13 novembre. Sono davvero pochi, al momento, i dettagli sulla trama che verrà narrata in questo nuovo DLC. Stando alla descrizione ufficiale, i giocatori "dovranno avventurarsi sulla Via dell'Huracan per scoprire la verità che si cela dietro alla leggenda dell'Apocalisse Maya". Oltre alla nuova storia e alle missioni ad essa associate, saranno incluse anche una tomba della sfida, un'arma, una tenuta e un'abilità completamente inedite.

Per l'occasione, è anche stato pubblicato il video dietro le quinte che potete ammirare in cima alla notizia, nel quale gli sviluppatori di Eidos Montreal parlano dell'approccio che stanno seguendo nello sviluppo dei contenuti aggiuntivi del gioco. Segnaliamo che possono essere attivati i sottotitoli in italiano. Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. La avventure aggiuntive verranno pubblicate a cadenza mensile fino al mese di maggio del prossimo anno.