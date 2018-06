Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer realizzato con il motore di gioco

Durante la conferenza di Microsoft in corso di svolgimento è tornato a mostrarsi Shadow of the Tomb Raider con un nuovo e spettacolare trailer realizzato con il motore di gioco.

Per la prima volta da quando è stato annunciato, è finalmente vedere scene realizzate con il motore di gioco. Il trailer è davvero ricco: oltre a presentare la storia, i personaggi e le ambientazioni, mostra anche alcuni sprazzi di gameplay. Potete ammirarlo in cima a questa notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 14 settembre nelle edizioni Standard, Croft e Ultimate.