Shadow of the Tomb Raider si mostra per la prima volta in un video gameplay

Square Enix ha aperto la sua conferenza all'E3 2018 mostrando un trailer cinematografico di Shadow of the Tomb Raider, seguito subito dopo da un vero e proprio video di gameplay, grazie al quale è possibile vedere il titolo in azione per la prima volta in assoluto.

Il trailer che potete ammirare in apertura di notizia mostra in realtà l'adrenalica sequenza d'apertura del gioco. Nel filmato di gameplay, che trovate allegato in calce a questa notizia, è invece possibile vedere Lara muoversi silenziosamente nella giungla sudamericana mentre si libera dei nemici in molti modi differenti. Grazie ad esso, è possibile farsi un'idea ben precisa dell'aspetto grafico della produzione e sulle opportunità di gameplay messe a disposizione dei giocatori.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Shadow of the Tomb Raider uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 settembre 2018 in tre differenti edizioni: Standard, Croft e Ultimate.