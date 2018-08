Shadow of the Tomb Raider: sono previste due modalità grafiche su Xbox One X

Come già visto nel precedente capitolo, anche nella versione Xbox One X di Shadow of the Tomb Raider saranno presenti più opzioni grafiche tra le quali scegliere.

Per la precisione potrete selezionare due diverse impostazioni legate alla risoluzione e, di conseguenza, alla fluidità. La prima, che permette al gioco di girare a 1080p, sbloccherà il framerate e secondo gli sviluppatori dovrebbe raggiungere i 60 fotogrammi al secondo. La seconda, invece, consiste in una risoluzione 4K con 30 fotogrammi al secondo.

Anche chi non dispone di un pannello 4K potrà beneficiare di alcuni vantaggi di questa seconda opzione, visto che offrirà una maggiore definizione delle immagini di gioco grazie al supersampling. In aggiunta, come confermato dal programming director Frédéric Robichaudil, il titolo supporterà la tecnologia HDR.

Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider arriverà il prossimo 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che il gioco presenterà una difficoltà regolabile per vari aspetti come l'esplorazione, i combattimenti e gli enigmi? Inoltre il director di Shadow of the Tomb Raider ha affermato di non essere spaventato dall'arrivo di Spider-Man, la cui uscita è prevista nello stesso periodo.