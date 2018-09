Shadow of the Tomb Raider: svelati i requisiti minimi e raccomandati della versione PC

Nelle scorse ore Square Enix ed Eidos Montreal hanno aggiornato la pagina di Steam dedicata a Shadow of the Tomb Raider aggiungendo i requisiti di sistema minimi e raccomandati.

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 7 64 bit

Processore: i3-3220 INTEL o equivalente AMD

Memoria: 8 GB RAM

Scheda Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770

DirectX: Versione 11

Spazio necessario: 40 GB

Requisiti raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 4770K 3.40 Ghz o AMD Ryzen 5 1600 3.20 Ghz

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Grafica: Nvidia GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX: Versione 12

Spazio necessario: 40 GB

Sfortunatamente, non sono stati specificati i framerate di riferimento delle due configurazioni. In ogni caso, i requisiti sono perfettamente in linea con quelli delle più recenti produzioni tripla A, e leggermente superiori a quelli di Rise of the Tomb Raider uscito su PC nel gennaio del 2016.

Cosa ve ne pare? La vostra macchina da gioco è pronto ad accoglierlo? Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider verrà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 14 settembre. Recentemente sono state mostrate le abilità acrobatiche di Lara, le meccaniche survival e le sezioni sott'acqua.