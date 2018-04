Shadow of the Tomb Raider è sviluppato da Eidos; trapelano box art e le edizioni del gioco

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha tenuto uno speciale evento stampa con cui ha presentato a porte chiuse Shadow of the Tomb Raider, il prosieguo della saga reboot dedicata a Lara Croft avviata nel 2013.

Attendendo un reveal ufficiale del publisher, è intanto spuntato online un leak che ha svelato alcune interessanti informazioni sul titolo. Innanzitutto, come potete osservare grazie all'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il nuovo Tomb Raider sarà distribuito in un totale di sei edizioni differenti: Standard Edition, Croft Edition, Digital Deluxe Edition, Digital Croft Edition, Collector’s Edition e Steelbook Edition.

Passando alla box art, possiamo notare come essa corrisponda all'artwork pubblicato dal publisher alcune settimane fa. Ancora più interessante è notare come sulla copertina venga riportato il nome di Eidos Montreal, che ha quindi preso le redini della serie precedentemente diretta dagli sviluppatori di Crystal Dynamics (attualmente al lavoro sul progetto degli Avengers).

Infine, apprendiamo che il gioco sarà destinato ad un pubblico di soli maggiorenni, con la conseguente inclusione di tematiche e toni maturi.

Shadow of the Tomb Raider uscirà il 14 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente, sono emersi nuovi dettagli sulla trama del gioco. Il gioco è inoltre già preordinabile su Amazon Italia.