Shadow of the Tomb Raider: The Nightmare, il terzo DLC esce il 22 gennaio

I canali social di Square Enix fissano al 22 gennaio la data di lancio di The Nightmare, la terza e ultima espansione di Shadow of the Tomb Raider collegata al Season Pass dell'ambizioso action di Eidos Montreal con protagonista Lara Croft.

Il messaggio che accompagna l'annuncio della data di lancio dell'atto conclusivo dell'avventura della giovane Lara descrive The Nightmare come una sfida avvincente e diversa da qualsiasi altra esperienza vissuta in precedenza dalla protagonista di questa storica epopea action.

Gli eventi che vivremo impersonando Lara in questo curioso DLC "a tinte oscure" graviteranno ancora una volta attorno al Maniero Croft: esplorando i terreni circostanti e addentrandoci nelle sue stanze, il nostro compito sarà quello di affrontare nemici familiari e "amici caduti", o almeno questa è la promessa che gli autori canadesi ci fanno per concludere nel migliore dei modi l'avventura di Lara.

Pur senza conoscere nel dettaglio le novità che andranno a tratteggiare questa espansione, possiamo facilmente immaginare l'aggiunta di nuovi elementi di equipaggiamento e, soprattutto, di missioni e di sfide da portare a compimento da soli e, presumibilmente, in cooperativa per acquisire armi e skin sempre più rare.

Appuntamento al prossimo 22 gennaio, quindi, per varcare la soglia del Maniero Croft con l'espansione The Nightmare di Shadow of the Tomb Raider su PC, PlayStation 4 e Xbox One assieme a tutti coloro che sono già in possesso del Season Pass e a chi, magari, deciderà di acquistarlo singolarmente o approfitterà dell'occasione per comprare l'intero pacchetto di DLC.