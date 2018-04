Shadow of the Tomb Raider: la versione PC è sviluppata in partnership con NVIDIA

Square Enix ha annunciato che per lo sviluppo della versione PC di Shadow of the Tomb Raider si avvarrà della collaborazione di NVIDIA.

Il celebre produttore di schede video fornirà tutto il suo supporto a Nixxes Software, che si sta occupando del porting, per l'implementazione delle tecnologie più avanzate e per l'ottimizzazione del titolo per schede grafiche NVIDIA della serie GTX 10. Square Enix e NVIDIA hanno già collaborato in passato in più di un'occasione, in titoli come Rise of the Tomb Raider e Deus Ex: Mankind Divided giusto per citarne alcuni.

Shadow of the Tomb Raider è stato presentato ufficialmente nella giornata di ieri, con un primo e bellissimo trailer in computer grafica e tante immagini. La nuova avventura di Lara Croft si svolgerà in America Centrale, dove i giocatori saranno chiamati ad esplorare la giungla e tombe di vario genere, con l'obiettivo di sventare un'apocalisse Maya. A sviluppare il titolo, questa volta, è Eidos Montreal, che può in ogni caso far affidamento sulla collaborazione di Crystal Dynamics. Per l'occasione sono anche stati aperti i preordini per le edizioni Standard, Croft e Ultimate. Vi ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider è atteso per il 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.