Shadow of the Tomb Raider: al via i pre-order per le edizioni Standard, Croft e Ultimate

Dopo il reveal ufficiale di oggi, Square Enix ha aperto i preordini di Shadow of the Tomb Raider per le edizioni Standard, Digital Deluxe, Croft e Ultimate Edition. Il pre-order garantisce inoltre un accesso anticipato al gioco di 48 ore.

L'edizione Standard di Shadow of the Tomb Raider è disponibile sullo store di Square Enix a 69,99 euro per PlyStation 4 e Xbox One, e a 59,99 euro per PC.

La Croft Edition, proposta invece a 99,99 euro, include il gioco base e i seguenti contenuti aggiuntivi:

Season Pass

Colonna sonora originale

1 arma/completo

2 armi/completi aggiuntivi

L'Ultimate Edition di Shadow of the Tomb Raider, venduta a 199,99 euro, si presenta come la versione più completa del gioco e include i contenuti della Croft Edition più i seguenti bonus extra:

Season Pass con 7 tombe sfida, ognuna con missioni secondarie inedite con una storia a sé. Il Season Pass include anche 7 armi, 7 completi e 7 abilità

3 armi e completi aggiuntivi

Colonna sonora originale.

La statuetta "Tombe terrificanti" di Lara Croft: una riproduzione dettagliata di Lara con il suo fidato machete mentre si prepara ad entrare in una tomba mortale

Riproduzione della torcia: porta sempre con te la torcia di Lara

Apribottiglie a forma di piccozza da scalata: la piccozza da scalata di Lara è uno strumento multiuso che fa anche da apribottiglie

A fondo pagina trovate le nuove immagini di Shadow of the Tomb Raider pubblicate nella giornata di oggi, le cover relative alle tre versioni del gioco e uno scatto dedicato ai contenuti della Ultimate Edition. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 14 settembre su PS4, Xbox One e PC.