Shadow of the Tomb Raider: Video Recensione dell'epico finale della trilogia di Lara Croft

L'attesa per Shadow of the Tomb Raider, l'epico finale della trilogia delle origini di Lara Croft, sta per terminare. Il titolo approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC venerdì 14 settembre, ma intanto il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha già avuto modo di passare numerose ore in compagnia dell'archeologa.

L’impianto di Shadow of the Tomb Raider è il medesimo dei capitoli precedenti, ovvero quello di un action-adventure in terza persona votato all'esplorazione e alla furtività. In questo, il titolo di Eidos Montreal non delude, ma i problemi sono altrove. Si avverte la mancanza di personaggi incisivi, mentre la trama scorre lasciando spesso indifferenti. Le fasi shooting sono ingessate e le missioni secondarie, a parte qualche raro caso, non risultano molto interessanti.

Il titolo dà il meglio di sé quando ci si abbandona alla ricerca dei segreti, alla caccia e al completamento delle tombe e delle cripte. In questo modo, la longevità ne beneficia enormemente e il gioco diventa avvincente come pochi altri hanno saputo fare nel suo genere. Il comparto tecnico, dal canto suo, è sicuramente uno dei migliori che vedremo in questa generazione, capace di regalarci panorami ed atmosfere mozzafiato, arricchiti da una direzione artistica meticolosa e accurata.

Se volete saperne di più, vi invitiamo caldamente a guardare la Video Recensione allegata in cima a questa notizia oppure a leggere la recensione di Shadow of Tomb Raider a cura di Todd, che ha premiato il gioco con un ottimo 8.3.