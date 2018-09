Shadow of the Tomb Raider: i voti della stampa internazionale

Shadow of the Tomb Raider arriverà su Playstation 4, Xbox One e PC il 14 settembre, ma oggi è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni. È arrivato dunque il momento di scoprire cosa ne pensa la stampa internazionale della nuova avventura di Lara Croft.

Nel momento in cui scriviamo Shadow of the Tomb Raider presenta un Metascore pari a 77. Il gioco è stato promosso ampiamente da buona parte delle critica, ma non ha convinto appieno alcune testate. Fra i voti più entusiastici troviamo il 95/100 di GameSpace, il 90/100 di Playstation Lifestyle, Attack of the Fanboy e Digital Trends, l'87/100 di GamesBeat e l'85/100 di Playstation Universe e GameCrate. Numerose sono le redazioni che hanno premiato il titolo con un 80/100, mentre fra le valutazioni meno esaltanti figurano il 60/100 di GameSpot, Digital Spy, Gamer.no e Guardian, e addirittura il 40/100 di Telegraph. Sulle pagine di Everyeye il nostro Tommaso Todd Montagnoli ha assegnato al nuovo capitolo della serie un 8.3, affermando che "Shadow of the Tomb Raider è un titolo riuscito, per certi versi stupendo, che però, proprio sul più bello, manca del coraggio necessario per giungere alla vetta. Se avete amato i precedenti capitoli, questo non vi deluderà di certo, ed anzi supererà anche le vostre più rosee aspettative".