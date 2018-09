Shadow of the Tomb Raider: Xbox One X personalizzata all'asta per oltre 6.500 euro

Per festeggiare il ritorno di Lara Croft, Microsoft presenta una Xbox One X personalizzata per Shadow of the Tomb Raider, un modello esclusivo a tiratura limitata (si tratta di un pezzo unico) attualmente in vendita su eBay a scopo benefico.

La console presenta una incisione Maya al centro ed è decorata con liane e con il logo del gioco sulla parte frontale, lo stesso pattern si ripete anche per il controller, la confezione inoltre include una copia digitale di Shadow of the Tomb Raider.

La Xbox One X personalizzata per la nuova avventura di Lara Croft ha raggiunto su eBay quota 7.600 dollari, circa 6.500 euro al cambio attuale. L'asta terminerà mercoledì 5 settembre e il ricavato verrà devoluto interamente all'associazione Best Friends, che si occupa di tutelare gli animali in difficoltà.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, un bundle con Xbox One X uscirà lo stesso giorno nei negozi e includerà una console di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, una copia digitale del gioco, un controller wireless, 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e un mese di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass.