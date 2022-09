Shadow: il servizio Cloud Computing arriva in Italia, c'è un piano per il game streaming

I rappresentanti dell'azienda francese Shadow confermano l'avvenuto lancio in Italia di Shadow Cloud Computing, un servizio che offre a tutti gli abbonati l'opportunità di accedere in remoto a un moderno PC Windows di fascia alta e di installarvi tutte le applicazioni desiderate, senza alcuna limitazione di sorta.

"Shadow è un potente PC Windows a cui puoi accedere da remoto", rimarcano i vertici della compagnia transalpina che opera nel settore del cloud computing dal 2015. Il nuovo servizio offre ai propri clienti l'opportunità di "non dover acquistare hardware costoso. Tutto ciò che vi serve è una connessione internet. Vi basterà lanciare l'applicazione ed effettuare il login al PC in remoto: tutto ciò che farete con il vostro PC in cloud, ogni immagine e suono verrà trasmesso direttamente dal nostro data center in piena sicurezza".

A partire da oggi martedì 27 settembre, il servizio Shadow Cloud Computing è disponibile in Italia e in altri Paesi come Svezia, Danimarca, Canada e Svizzera al prezzo di 29,99 euro. Chi desidera sfruttare questo sistema cloud per accedere liberamente alla propria libreria di videogiochi potrà farlo dal 26 ottobre con il Power Upgrade, un tier aggiuntivo dal prezzo di 14,99 euro.

Gli abbonati al Power Upgrade di Shadow potranno accedere a un PC Windows con CPU AMD EPYC 7543P (4 core e 8 thread) o una CPU AMD equivalente basata su RDNA 2, e una GPU di fascia alta che varia da NVIDIA GeForce RTX classe 3070 a schede grafiche NVIDIA equivalenti pensate su misura per i professionisti, con 16 GB di memoria RAM. Qualora foste interessati, eccovi il link al sito ufficiale di Shadow Cloud con tutte le indicazioni sulle tecnologie adottate, sui piani in abbonamento e sulla visione cloud computing e game streaming delineata dall'azienda francese.