Ci sarà Shadow in Sonic Superstars? Risponde SEGA

Introdotto per la prima volta in Sonic Adventure 2 per Dreamcast nel 2001, Shadow è diventato velocemente uno dei personaggi più amati della serie di Sonic comparendo in molte altre avventure nel corso degli anni. Finora però non è mai stato incluso in nessun gioco "classico" del brand, vale a dire i capitoli 2D.

Ci sarà dunque Shadow in Sonic Superstars? E' una delle domande che Game Informer ha rivolto a Takashi Iizuka, capo del Sonic Team, in merito ai personaggi che compariranno nella prossima avventura bidimensionale del porcospino blu (e il nostro provato di Sonic Superstars già vi rivela qualcosa in più sull'interessante Platform bidimensionale). Ma sebbene il porcospino oscuro sia uno dei personaggi più amati dallo stesso Iizuka, Shadow non avrà spazio in Sonic Superstars per un motivo ben preciso.

"Shadow fa parte della serie moderna in termini di gameplay e personaggi che abbiamo introdotto in quei giochi. La serie classica inizia prima di quella moderna, ed all'epoca Sonic e Shadow non si erano ancora incontrati. Non essendoci alcun rapporto, non porteremo Shadow all'interno della serie classica", afferma Iizuka per poi concludere con una battuta: "Sfortunatamente Shadow era rinchiuso in una capsula all'epoca".

Niente da fare per Shadow in Sonic Superstars dunque, e si dovranno aspettare ulteriori progetti futuri prima di rivederlo nuovamente in azione. Nel frattempo la possibile data d'uscita per Sonic Superstars lo metterebbe praticamente a confronto diretto con Super Mario Bros. Wonder: che sia nuovamente tempo per una grande sfida tra i due storici "rivali"?