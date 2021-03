Shadow Tactics Blades of the Shogun: annunciata l'espansione stand-alone Aiko's Choice

Nel corso del Future Games Show attualmente in atto, Daedalic Entertainment ha annunciato a sorpresa un nuovo contenuto aggiuntivo per Shadow Tactics: Blades of the Shogun, stealth game tattico con visuale isometrica ambientato nel periodo Edo giapponese e uscito ormai quasi cinque anni fa sul mercato.

Deadalic ha ufficialmente presentato l'espansione Aiko's Choice, che andrà ad arricchire il pacchetto contenutistico di Shadow Tactics entro la fine di quest'anno, quando verrà pubblicata in versione PC tramite Steam. Si tratta di un DLC stand-alone, dunque sarete in grado di acquistare e giocare l'espansione senza necessariamente disporre della versione base dello stealth game. Al momento non è stata diffusa una data di lancio precisa, né comunicato il prezzo al quale il contenuto aggiuntivo verrà venduto, ma intanto gli sviluppatori vi invitano ad inserire Aiko' Choice nella vostra lista dei desideri di Steam.

"Aiko's Choice è una nuova espansione indipendente per il celebre gioco stealth tattico Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ambientato nel Giappone del periodo Edo. Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice si concentra su una delle protagoniste del gioco principale, l’abile kunoichi Aiko. Una vera maestra della mimetizzazione che può distrarre i nemici travestendosi da geisha. Aiko era convinta di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia vita, ma un nuovo nemico legato al suo passato riappare dal nulla per sfidarla. E così, parte alla caccia dei fantasmi del proprio passato con l’aiuto della sua squadra di abili assassini... L’espansione include tre missioni principali in nuove ambientazioni, oltre a tre missioni secondarie più brevi".

Vi lasciamo dunque alla visione del trailer di annuncio di Shadow Tactics: Aiko's Choice che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. In attesa di novità riguardanti l'espansione vi raccomandiamo la lettura della nostra Recensione di Shadows Tactics: Blades of the Shogun, disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.