Shadow Tactics Blades of the Shogun avrà un sequel e verrà annunciato alla GamesCom 2018

Mimimi Productions è lieta di annunciare che Shadow Tactics Blades of the Shogun, e che il secondo capitolo della serie verrà presentato ufficialmente il 21 agosto durante la GamesCom 2018 di Colonia.

Shadow Tactics Blades of the Shogun ha debuttato verso la fine del 2016 su PC, per poi arrivare in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo di Mimimi Productions si presentava come un gioco tattico in tempo reale dalle forti venature stealth, con il giocatore al controllo di una squadra di guerrieri impegnati in diverse missioni di infiltrazione sullo sfondo del Giappone feudale.

Il titolo metteva a disposizione 5 personaggi caratterizzati da alcune abilità particolari: stiamo parlando del ninja Hayato, la specialista in mimetizzazione Aiko, del samurai Mugen, del tiratore scelto Takuma e dell'esperta di trappole Yuki.

Il sequel di Shadow Tactics Blades of the Shogun seguirà la stessa strada del predecessore arricchendo ulteriormente la formula di gioco? Mimimi Productions avrà in serbo diverse novità? Per saperne di più non rimane che attendere il reveal del gioco programmato per il 21 agosto, durante la GamesCom 2018 di Colonia.

Se nel frattempo volete saperne di più sul gioco originale, potete leggere la nostra Recensione di Shadow Tactics Blades of the Shogun.