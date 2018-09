Shadow Tactics, Last Day of June, Torment e Oxenfree tra i giochi del nuovo Humble Bundle

Per la gioia dei videogiocatori, Humble Bundle torna a proporre una serie di interessanti titoli a prezzi decisamente vantaggiosi. Questa volta, l'offerta è interamente dedicata alle produzioni che sfruttano l'engine Unity.

Spendendo un dollaro (0.86 euro) otterremo:

AER Memories of Old Inventory Pro

FlowCanvas

Oxenfree

UFPS: Ultimate FPS

Con un'offerta superiore alla media (al momento 11.84 dollari) riceveremo:

GameFlow

Last Day of June

Realistic Effects Pack 4

The Final Station

Ultimate Game Music Collection

Wasteland 2 Director's Cut

Infine, superando la soglia dei 15 euro avremo accesso a:

Discover Unity Game Development - From Zero to 12 Games

Gaia

Heroic Fantasy Creatures Full Pack Volume 1

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Torment: Tides of Numenera

uMMORPG

Universal Sound FX

Fra i titoli più interessanti proposti nell'Humble Unity Bundle vi segnaliamo Torment: Tides of Numenera, gioco di ruolo ispirato al cult Planescape Torment; Oxenfree, avventura narrativa dalle tinte horror/soprannaturali; Shadow Tactics: Blades of the Shogun, stealth-game con visuale isometrica ambientato in Giappone nel Periodo Edo; Last Day of June, toccante avventura narrativa a opera dello studio italiano Ovosonico. Che ne pensate?

Il nuovo Humble Bundle sarà disponibile fino al 18 settembre 2018. Come al solito, ricordiamo ai lettori che, qualora lo vogliate, è possibile devolvere una parte della spesa in beneficenza. Per ulteriori informazioni e dettagli in merito, rimandiamo al sito ufficiale.