Shadow Warrior 2 gratis su GOG per un periodo di tempo limitato

Per celebrare il decimo anniversario di GOG, qualche giorno fa CD Projekt ha chiesto agli utenti di votare il prossimo titolo da ricevere in regalo, scegliendo fra Shadow Warrior 2, SUPERHOT e Firewatch: l'action a opera di Flying Wild Hog ha ricevuto più voti ed è adesso riscattabile gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati di Shadow Warror 2:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 x64

Processore: Intel Core i3-6300 (2 * 3800) or AMD A10-5800K APU (4 * 3800) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GT 560Ti (1024 MB) o Radeon HD 6850 (1024 MB) o superiore

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 14 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 x64

Processore: Intel Core i5-5675C (4 * 3100) or AMD A10-7850K APU (4 * 3700) o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 290 (4 GB) o Radeon HD 7970 (3 GB)

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 14 GB di spazio disponibile

Per ottenere Shadow Warrior 2 gratuitamente, non dovrete fare altro che andare sul sito di GOG.com e cliccare su "Get it for free" nel riquadro in alto. In questo modo, il gioco verrà aggiunto alla vostra libreria e rimarrà in vostro possesso per sempre. L'iniziativa si concluderà fra poco meno di due giorni, dunque se avete intenzione di riscattarlo, vi consigliamo di non rimandare.