Shadow Warrior 3: 17 minuti di gameplay in arrivo oggi pomeriggio

Devolver Digital ha annunciato che oggi pomeriggio alle 16:00 (ora italiana) pubblicherà un video gameplay dell'appena annunciato Shadow Warrior 3, della durata di ben 17 minuti.

Shadow Warrior 3 è stato annunciato durante l'evento Devolver Digital dello scorso 11 luglio, il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PC con uscita prevista nel 2021, in seguito il terzo episodio della serie arriverà probabilmente anche su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X, sebbene non ci siano al momento dettagli di alcun tipo sulle versioni per console, non ancora confermate ufficialmente.

Il video gameplay di oggi mostrerà nuove sequenze di gioco presumibilmente con focus sui nemici, le armi, le nuove tecniche di combattimento e le animazioni. Nonostante la premiere sia fissata per le 16:00, l'evento non è in alcun modo legato al Nintendo Direct del 20 luglio, anche perchè il video dura più dello show Nintendo, il quale si esaurirà in circa dieci minuti.

Tra poche ore potremo dunque vedere in azione il nuovo Shadow Warrior, cosa vi aspettate dal ritorno di Lo Wang?